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Персони

Еще борется с раком: Оксана Муха рассказала о неожиданных симптомах

8 января 2023, 18:11
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Оксана Муха

Украинская певица Оксана Муха рассказала, что продолжает бороться с раком. Она призвала людей обследоваться, особенно если не хорошо себя чувствуете.

— Не теряйте ни дня если чувствуете, что что-то изменилось в вашем теле или если вы себя чувствуете не так, как всегда. Возможно, какая-то постоянная усталость, сонность, отсутствие аппетита, обратите на это внимание и знайте, чем быстрее вы обратитесь к врачам, тем больше шансов, которые всегда есть, — подчеркнула Муха в эфире телемарафона Единые новости.

Исполнительница добавила, что украинская медицина пошла вверх, а потому, если вовремя обратиться, преодолеть можно все. Говорит, нужно беречь себя — правильно питаться и ограждаться от стресса, которого в ее жизни было предостаточно.

В сентябре 2022 года стало известно, что у Оксаны Мухи диагностировали рак. Тогда она сказала, что последний год своей жизни провела, сражаясь с онкологией.

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Фото: Оксана Муха

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Онкология
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