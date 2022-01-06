Українська співачка Ірина Федишин презентувала нову пісню під назвою Щасливого Різдва. У лірик-відео до пісні використані новорічні фото співачки та її родини.

– Друзі, вітаю вас із різдвяними святами! Різдво – це свято, яке сповнене великою радістю народженням маленького Божого дитятка. Нехай радість, злагода, любов завітають у кожну хату. Нехай за столом збереться уся родина! Нехай у кожному домі лунає весела коляда!

Автором пісні є Богдан Кучер – він написав і слова, і музику.

Шанувальникам сподобався подарунок Федишин:

Ви неперевершена як завжди, душа радіє від такої гарної пісеньки! Браво! Щасливого Різдва!

Класно, неймовірна різдвяна пісня!

Дуже-дуже зворушлива пісня. Мурашки по тілі від такої пісні!

Дякую Ірино, за таку гарну пісню! З Різдвом Христовим!

Не тільки Ірина Федишин потішила українців у святковий день. Співачка Jerry Heil презентувала пісню про сімейні традиції Святвечора. Виявилося, що в сім’ї співачки заведено, аби наймолодший ніс кутю.

Трек вона присвятила покійному дідусеві Василю, який і привчив усю родину до цієї традиції.