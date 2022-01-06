Украинская певица Ирина Федишин представила новую песню под названием Щасливого Різдва. В лирик-видео к песне использованы новогодние фото певицы и ее семьи.

— Друзья, поздравляю вас с рождественскими праздниками! Рождество — это праздник, наполненный большой радостью рождением Божьего младенца. Пусть радость, согласие, любовь посетят каждый дом. Пусть за столом соберется вся семья! Пусть в каждом доме звучит веселая коляда!

Автор песни — Богдан Кучер, он написал и слова, и музыку.

Поклонникам понравился подарок Федишин:

Вы непревзойденная как обычно, душа радуется такой красивой песенке! Браво! Счастливого Рождества!

Классно, невероятная рождественская песня!

Очень трогательная песня. Мурашки по телу от такой песни!

Спасибо Ирина, за такую ​​хорошую песню! С Рождеством!

Не только Ирина Федишин порадовала украинцев в праздничный день. Певица Jerry Heil представила песню о семейных традициях Сочельника. Оказалось, что в семье певицы принято, чтобы самый младший нес кутью.

Трек она посвятила покойному дедушке Василию, который и приучил всю семью к этой традиции.