У ніч із 6 на 7 січня весь православний світ святкує Різдво – народження Ісуса Христа. Це добре, світле та сімейне свято збирає всіх близьких людей за святковим столом. Зірки українського шоу-бізнесу також збираються святкувати і вже вітають шанувальників із Різдвом.

Улюбленець жінок Олег Винник побажав, щоб це світле свято наповнило життя теплом і радістю.

– З Різдвом! Нехай це світле свято наповнює життя теплом і радістю, та зігріває любов’ю ваші серця, – написав він.

Учасниця Холостяка 11 Антонія-Джесіка вирішила супроводити привітання відвертим фото, представши в кадрі у короткому комбінезоні Діда Мороза.

– Нехай Різдвяна зірка світить на всіх життєвих дорогах, допомагає обрати правильний шлях та робити добрі вчинки. Смачної куті та щасливого Різдва, – підписала вона публікацію.

Ведуча Ольга Фреймут побажала, щоб Віфлеємська зірка засяяла в душі кожного.

Приєдналася до привітань і перша леді України – Олена Зеленська.

– Усіх, для кого різдвяні вогні сяють сьогодні – зі святом! Затишку та спокою у ваших будинках! Миру в душі та навколо! Добра та сил на те, щоб його творити! Почуття любові та дива – сьогодні і завжди, – сказала вона.

Національна легенда України Софія Ротару не стала багато писати, а просто лаконічно привітала з Різдвом.

Дружина мультиартиста Дмитра Монатика Ірина, незважаючи на те, що наразі перебуває в США, також не забула привітати своїх підписників.

– З Різдвом Христовим! Миру, благополуччя та міцного здоров’я вам, дорогі друзі, та вашим близьким. Світла, гармонії та щастя безмежного, – написала вона.

Дружина ведучого Анатолія Анатоліча Юлія побажала, щоб це свято принесло затишок і тепло в кожну оселю.

– Нехай ваші близькі будуть здоровенькими та щасливими, – наголосила Юля.

З Різдвом Христовим привітав і ведучий Юрій Горбунов, опублікувавши фото зі своєю дружиною Катею Осадчою.

– З Різдвом! Миру всім, злагоди, любові та Божої благодаті! Христос народився, – написав він.

Співачка Світлана Тарабарова приєднала до привітання сімейні фото.