РФ потрібен проктолог: Дудь і Невзоров розкритикували російську владу

Відомий російський журналіст Юрій Дудь розкритикував владу своєї країни через новий виток агресії у бік України.

Цьому він присвятив великий пост в Instagram, в якому спочатку порівняв рівень життя в Норвегії та РФ.

– Колись люди опинилися на холодному, витягнутому і не дуже придатному для комфортного життя шматку землі, але змогли облаштувати його так, що навіть найглухіше село на 10 будинків випромінює добробут. І це ми ще не були на кордоні: в інтернеті багато порівнянь норвезького Кіркенеса із нашими Заполярним чи Нікелем, – зазначив журналіст.

Також він, натякаючи на президента Росії, заявив, що імператор захопився історією.

– Захоплений історією імператор. Свита з ампутованою думкою та волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир. Ну і рішення, які вся ця тусовка ухвалює, – заявив Юрій Дудь.

За його словами, вся ця свита ухвалює рішення не заради добробуту російських міст, а заради власного достатку.

-Все, що написано вище, дуже банальне; це очевидно всім, у кого 2*2=4. Тому я пишу це рівно з одним мотивом: коли мої діти підростуть, доберуться до цього клаптика історії, ох*****т і запитають: Тату, ну, а ти тоді що? – У мене буде письмовий доказ: цю владу я не обирав, її імперський угар я не підтримував, – зазначив Дудь.

Крім того, він процитував лідера гурту Animal Джаz Олександра Красовицького. Раніше журналіст записував із ним інтерв’ю.

– Відповідаючи на запитання: Як ти сприймаєш те, що відбувається між Росією та Україною? – він відповів: Жерсть. Трагедія. І почуття провини, – написав журналіст.

Також не став залишатись осторонь й інший російський журналіст Олександр Невзоров. Він заявив, що РФ потрібен проктолог, щоб дістати її звідти, куди засунув її Путін.

– Якби президентом Росії став електрик, усюди були б дроти та лампочки. Їй знадобилися б нові підстанції та високовольтні лінії. Якби ним став пекар, то множилися б булочні та кондитерські, пахло б здобою, а Росії знадобилися б нові елеватори та хлібокомбінати. Та президентом став чекіст – і тепер країні терміново потрібний проктолог, який намагатиметься її витягнути, – зазначив Невзоров.