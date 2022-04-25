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Шансы на победу растут: букмекеры обновили прогнозы по Kalush Orchestra на Евровидении

25 апреля 2022, 17:22
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Шансы на победу растут: букмекеры обновили прогнозы по Kalush Orchestra на Евровидении

Украинская группа Kalush Orchestra уверенно лидирует в международных прогнозах букмекеров на Евровидение 2022.

Согласно обновленным данным, шансы на победу представителя от Украины оценивают в 41%, хотя еще две недели назад у Kalush было 30%.

На втором месте до сих пор держатся представители Италии Махмуд и Бланко (16%), тройку лидеров замыкает Корнелия Джейкобс из Швеции (11%).

ставки букмекерів на Євробачення 2022

В общей сложности десятка фаворитов Евровидения 2022 для букмекеров выглядит так:

  1. Украина
  2. Италия
  3. Швеция
  4. Великобритания
  5. Испания
  6. Польша
  7. Греция
  8. Норвегия
  9. Нидерланды
  10. Австралия

Отметим, что  Kalush Orchestra с песней Stefania выступят в первом полуфинале Евровидения (10 мая) под номером 6.

Музыканты отказались от спецэффектов – вместо графики на экране будет QR с информацией о помощи Украине.

Кроме этого, Kalush Orchestra сменили бек-вокалиста для выступления на Евровидении – вместо Джонни Странного будет петь фронтмен группы Сальто назад Саша Таб.

Во время войны конкурсный трек Stefania стал определенным символом борьбы за свободу. Пользователи соцсетей используют эту песню в видеороликах, посвященных героической борьбе Украины против России.

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Теги
Kalush, Евровидение
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