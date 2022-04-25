Украинская группа Kalush Orchestra уверенно лидирует в международных прогнозах букмекеров на Евровидение 2022.
Согласно обновленным данным, шансы на победу представителя от Украины оценивают в 41%, хотя еще две недели назад у Kalush было 30%.
На втором месте до сих пор держатся представители Италии Махмуд и Бланко (16%), тройку лидеров замыкает Корнелия Джейкобс из Швеции (11%).
В общей сложности десятка фаворитов Евровидения 2022 для букмекеров выглядит так:
- Украина
- Италия
- Швеция
- Великобритания
- Испания
- Польша
- Греция
- Норвегия
- Нидерланды
- Австралия
Отметим, что Kalush Orchestra с песней Stefania выступят в первом полуфинале Евровидения (10 мая) под номером 6.
Музыканты отказались от спецэффектов – вместо графики на экране будет QR с информацией о помощи Украине.
Кроме этого, Kalush Orchestra сменили бек-вокалиста для выступления на Евровидении – вместо Джонни Странного будет петь фронтмен группы Сальто назад Саша Таб.
Во время войны конкурсный трек Stefania стал определенным символом борьбы за свободу. Пользователи соцсетей используют эту песню в видеороликах, посвященных героической борьбе Украины против России.