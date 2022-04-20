Про Євробачення в Калуші та дует з Емінемом: лідер Kalush Orchestra про промотур конкурсу

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зазначив, що мріє записати дует з Емінемом, а, якщо гурт виграє Євробачення, то в Україні воно потім проходитиме у місті Калуш.

Олег Псюк поділився, що колектив щойно повернуся з промо туру Євробачення. Вони були з концертами в Ізраїлі, Польщі, Іспанії й Нідерландах. Під час цих виступів гурт збирав кошти на допомогу Україні. Проте нині поки невідомо, скільки саме грошей вдалося зібрати.

– Всі виступали з віджеїнгом та спецефектами, а у нас був QR-код на екрані. Коли переходиш по ньому, то можна було переслати кошти на різні організації, – розповів Олег.

Він зазначив, що поки їм не надходили гучні пропозиції щодо співпраці, проте він сподівається на це в майбутньому. Однак він додав, що дуже хотів би записати спільник трек з американською реп-легендою Емінемом.

Псюк ат інші хлопці з гурту підпадають під призовний вік, проте Суспільний мовник зміг отримати для них довідку про виїзд за кордон. Нині артисти в Україні, а наступного разу зможуть залишити країну лише під час Євробачення, яке проходитиме у Турині.