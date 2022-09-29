Британський жіночий поп-гурт Spice Girls випустить розширене видання альбому 1997 року Spiceworld з нагоди його 25-річчя.

Ювілейне видання колективу вийде 4 листопада. Крім пісень з оригінальної платівки, в реліз увійдуть інші треки і раніше не видані концертні записи з туру 1997-1998 років Північною Америкою та Європою.

Say hello to #Spiceworld25 ???? To celebrate 25 years of Spiceworld, we’ll be releasing a new anniversary edition on November 4th that features lots of goodies such as demos, unreleased live recordings, new remixes and unreleased tracks. Pre-order: https://t.co/zEHgRhOvuw pic.twitter.com/8L3sbfDoLz — Spice Girls (@spicegirls) September 27, 2022 Зараз дивляться

– Ера Spiceworld була для нас таким веселим часом. Ми щойно випустили альбом номер один зі Spice, ми подорожували по всьому світу і зустрічалися з нашими чудовими фанами, ми випустили наш другий альбом і у нас був власний фільм. Хто б міг подумати? Дивно усвідомлювати, що минуло 25 років, – йдеться в заяві колективу.

Альбом Spiceworld вийшов 3 листопада 1997 року і був проданий тиражем понад 14 млн копій у всьому світі.