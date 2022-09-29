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Дивно усвідомлювати, що минуло 25 років: Spice Girls перевидасть альбом Spiceworld

29 Вересня 2022, 10:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дивно усвідомлювати, що минуло 25 років: Spice Girls перевидасть альбом Spiceworld
Джерело: Depositphotos

Британський жіночий поп-гурт Spice Girls випустить розширене видання альбому 1997 року Spiceworld з нагоди його 25-річчя.

Ювілейне видання колективу вийде 4 листопада. Крім пісень з оригінальної платівки, в реліз увійдуть інші треки і раніше не видані концертні записи з туру 1997-1998 років Північною Америкою та Європою.

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– Ера Spiceworld була для нас таким веселим часом. Ми щойно випустили альбом номер один зі Spice, ми подорожували по всьому світу і зустрічалися з нашими чудовими фанами, ми випустили наш другий альбом і у нас був власний фільм. Хто б міг подумати? Дивно усвідомлювати, що минуло 25 років, – йдеться в заяві колективу.

Альбом Spiceworld вийшов 3 листопада 1997 року і був проданий тиражем понад 14 млн копій у всьому світі.

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Джерело
ABC News
Теги
Spice Girls Музичний альбом
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