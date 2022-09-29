Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Странно осознавать, что прошло 25 лет: Spice Girls переиздаст альбом Spiceworld

29 сентября 2022, 10:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Странно осознавать, что прошло 25 лет: Spice Girls переиздаст альбом Spiceworld
Источник: Depositphotos

Британская женская поп-группа Spice Girls выпустит расширенное издание альбома 1997 года Spiceworld в честь его 25-летия.

Юбилейное издание коллектива выйдет 4 ноября. Кроме песен с оригинальной пластинки, в релиз войдут другие треки и ранее не издававшиеся концертные записи из тура 1997–1998 годов по Северной Америке и Европе.

Сейчас смотрят

— Эра Spiceworld была для нас таким веселым временем. Мы только что выпустили альбом номер один со Spice, мы путешествовали по всему миру и встречались с нашими замечательными фанами, мы выпустили наш второй альбом и у нас был собственный фильм. Кто бы мог подумать? Странно осознавать, что прошло 25 лет, — говорится в заявлении коллектива.

Альбом Spiceworld вышел 3 ноября 1997 года и был продан тиражом более 14 млн копий по всему миру.

Читайте также:
Странно осознавать, что прошло 25 лет: Spice Girls переиздаст альбом SpiceworldОбошел Элвиса Пресли: Робби Уильямс бьет рекорды с альбомом XXV

Источник
ABC News
Теги
Spice Girls Музичний альбом
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь