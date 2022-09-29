Британская женская поп-группа Spice Girls выпустит расширенное издание альбома 1997 года Spiceworld в честь его 25-летия.

Юбилейное издание коллектива выйдет 4 ноября. Кроме песен с оригинальной пластинки, в релиз войдут другие треки и ранее не издававшиеся концертные записи из тура 1997–1998 годов по Северной Америке и Европе.

Say hello to #Spiceworld25 ???? To celebrate 25 years of Spiceworld, we’ll be releasing a new anniversary edition on November 4th that features lots of goodies such as demos, unreleased live recordings, new remixes and unreleased tracks. Pre-order: https://t.co/zEHgRhOvuw pic.twitter.com/8L3sbfDoLz — Spice Girls (@spicegirls) September 27, 2022 Сейчас смотрят

— Эра Spiceworld была для нас таким веселым временем. Мы только что выпустили альбом номер один со Spice, мы путешествовали по всему миру и встречались с нашими замечательными фанами, мы выпустили наш второй альбом и у нас был собственный фильм. Кто бы мог подумать? Странно осознавать, что прошло 25 лет, — говорится в заявлении коллектива.

Альбом Spiceworld вышел 3 ноября 1997 года и был продан тиражом более 14 млн копий по всему миру.