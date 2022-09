Британський співак Роббі Вільямс побив рекорд чарту, який раніше належав американському музикантові Елвісу Преслі.

48-річний артист випустив альбом XXV у п’ятницю, 9 вересня. За тиждень він посів перше місце, побивши рекорд Преслі як сольного виконавця з найбільшою кількістю альбомів номер один у Великій Британії.

Тільки The Beatles досягли більшої кількості альбомів номер один – за свою кар’єру гурт випустив 15 кращих дисків.

Зараз дивляться

– Дякую всім, хто підтримав альбом: усім, хто купив його, прослухав, скачав та переглянув. Отримавши нагороду в ці похмурі часи, я хотів подякувати всім вам за вашу підтримку і присвятити її фанатам, яких я ніколи не сприймаю як належне. Я дуже ціную це, велике вам дякую, – сказав Вільямс.

Крім того, Роббі є ексучасником гурту Take That, включаючи роботу в якій у співака загалом 19 альбомів. Тільки у сера Пола Маккартні з The Beatles більше – всього 23.