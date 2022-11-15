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Шакіра і Піке ділять майно: вирішили продати ексклюзивний особняк у Барселоні

15 Листопада 2022, 13:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шакира и Пике
Джерело: Getty Images

Колумбійська співачка Шакіра і її екскоханий, іспанський футболіст Жерар Піке після розставання вирішили поділити все майно, яке придбали за час спільного життя.

Відомо, що вони домовилися продати ексклюзивний особняк в Барселоні, в якому виростили двох своїх синів. За нерухомість екскохані хочуть отримати від $12 до $14 млн.

Будинок в ексклюзивному закритому житловому комплексі в Есплугес-де-Льобрегат, приблизно за півгодини їзди від центру Барселони, може похвалитися власною студією звукозапису та тренажерним залом.

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За межами п’ятиповерхового будинку, що складається з двох підвалів і трьох надземних поверхів, є корт для паддл-тенісу і поле для міні-футболу, де футболіст грав зі своїми дітьми.

Раніше Шакіра отримала опікунство над дітьми від Жерара Піке. Тепер дев’ятирічний Мілан і семирічний Саша будуть жити у Флориді з матір’ю.

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Джерело
Daily Mail
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Жерар Піке Шакіра
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