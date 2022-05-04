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Шахназаров пригрозив противникам війни стерилізацією та концтабором

4 Травня 2022, 13:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Шахназаров пригрозив противникам війни стерилізацією та концтабором

Російський кінорежисер, гендиректор Мосфільму Карен Шахназаров вирішив налякати росіян, котрі не підтримують повномасштабну війну в Україні. Він заявив, що на тих, хто виступає проти, чекають концтабори та стерилізація.

Зокрема, він згадав рашистську свастику, а саме літеру Z.

– Противники літери Z повинні розуміти, що їх не пошкодують, ні. Тут уже все по-серйозному – концтабори, перевиховання, так би мовити – стерилізація! Це все дуже серйозно, – сказав Карен в ефірі російського телеканалу.

Сам він сказав, що йому Z теж не подобається, він би віддав перевагу червоним зіркам, прапорам, оскільки не розуміє походження латинських символів. Але додав, що на критиків чекає покарання.

Зазначимо, зараз весь цивілізований світ веде боротьбу із символами окупантів – Z та V, тоді як у РФ ці знаки поширюють усюди.

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Війна в Україні
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