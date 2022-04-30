Російську кіберспортивну команду дискваліфікували з турніру з гри Dota 2. Член команди VirtusPro намалював символ Z на мінімапі під час перерви – з ним розірвали контракт.

Це сталося на турнірі Dota Pro Circuit 2022 East Europe. Тоді російська команда VirtusPro грала проти українців з Mind Games.

Під час перерви між матчами член VirtusPro Іван Москаленко під ніком Pure намалював на мінімапі символ Z, який у нинішніх реаліях практично у всьому світі прирівнюється до фашистської символіки. Після матчу гравець вибачився перед глядачами і додав, що нібито зробив це неусвідомлено.

Через дискваліфікацію команди, керівництво VirtusPro розірвало контракт з Іваном.

– Будь-які вчинки мають наслідки, були вони при цьому навмисними чи ні. Virtus.pro протягом усієї своєї історії послідовно виступає проти розпалювання ворожнечі та ненависті в кіберспорті. Клуб розриває контракт з Іваном Москаленком за дії, негідні професійного гравця, – заявили в команді.

Сам гравець приєднався до команди нещодавно – він виступає у складі VirtusPro з листопада 2021 року.

Відомо, що рішення про дискваліфікацію було за Valve, яка створила Dota 2. Організатори турніру звернулися до корпорації за консультацією, після чого заявила про дискваліфікацію.