Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Інтернет

У кіберспорті не місце вбивцям: росіян дискваліфікували з турніру Dota 2 через Z

30 Квітня 2022, 16:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Геймер
Джерело: Unsplash

Російську кіберспортивну команду дискваліфікували з турніру з гри Dota 2. Член команди VirtusPro намалював символ Z на мінімапі під час перерви – з ним розірвали контракт.

Це сталося на турнірі Dota Pro Circuit 2022 East Europe. Тоді російська команда VirtusPro грала проти українців з Mind Games.

Під час перерви між матчами член VirtusPro Іван Москаленко під ніком Pure намалював на мінімапі символ Z, який у нинішніх реаліях практично у всьому світі прирівнюється до фашистської символіки. Після матчу гравець вибачився перед глядачами і додав, що нібито зробив це неусвідомлено.

Через дискваліфікацію команди, керівництво VirtusPro розірвало контракт з Іваном.

– Будь-які вчинки мають наслідки, були вони при цьому навмисними чи ні. Virtus.pro протягом усієї своєї історії послідовно виступає проти розпалювання ворожнечі та ненависті в кіберспорті. Клуб розриває контракт з Іваном Москаленком за дії, негідні професійного гравця, – заявили в команді.

Сам гравець приєднався до команди нещодавно – він виступає у складі VirtusPro з листопада 2021 року.

Відомо, що рішення про дискваліфікацію було за Valve, яка створила Dota 2. Організатори турніру звернулися до корпорації за консультацією, після чого заявила про дискваліфікацію.

Читайте також:
У кіберспорті не місце вбивцям: росіян дискваліфікували з турніру Dota 2 через ZРозробник гри S.T.A.L.K.E.R. зібрав понад $800 тис. для армії України

Теги
Dota 2, Війна в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь