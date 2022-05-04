Российский кинорежиссер, гендиректор Мосфильма Карен Шахназаров решил напугать россиян, которые не поддерживают полномасштабную войну в Украине. Он заявил, что тех, кто выступает против, ждут концлагеря и стерилизация.

В частности он упомянул рашистскую свастику, а именно букву Z.

— Противники буквы Z должны понимать, что их не пощадят, нет. Здесь уже все по-серьезному уже — концлагеря, перевоспитание, так сказать — стерилизация! Это все очень серьезно, — сказал Карен в эфире русского телеканала.

Сам он сказал, что ему Z тоже не нравится, он бы предпочел красные звезды, флаги, поскольку не понимает происхождения латинских символов. Но добавил, что критиков ждет наказание.

Отметим, сейчас весь цивилизованный мир ведет борьбу с символами оккупантов – Z и V, в то время как в РФ эти знаки распространяют повсюду.