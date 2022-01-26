Сестра американської акторки Періс Гілтон, світська левиця та модель Нікі Гілтон стане мамою втретє. Малюк з’явиться на світ уже цього літа.

Стать майбутньої дитини Нікі Гілтон та її чоловіка, банкіра Джеймса Ротшильда поки що невідома. Про те, що представники двох багатих родин чекають на поповнення, повідомив їхній агент.

Ротшильди вже мають дві доньки – п’ятирічна Лілі Грейс Вікторія і чотирирічна Теодора Мерилін.

Раніше Нікі розповідала про складнощі материнства. Модель вважає, що важливо займатися улюбленою справою та не давати дітям повністю заволодіти своїм життям.

– Я думаю, що всі мами страждають від материнського почуття провини. Я думаю, що ми всі могли б досягти більшого успіху в цьому. Важливо, як і раніше, займатися улюбленою справою. Не дозволяйте своїм дітям повністю заволодіти вашим життям. Знайдіть цей баланс і використовуйте його, – говорила Гілтон.

Нагадаємо, що Нікі та Джеймс одружилися в липні 2015 року в Кенсінгтонському палаці (Лондон). До весілля закохані зустрічалися чотири роки і лише в 2014 році оголосили про заручини. Тоді Ротшильд підніс Гілтон обручку вартістю $1,6 млн.

На весіллі Нікі з’явилася в сукні від Valentino.

Примітно те, що познайомилися закохані на церемонії одруження друзів, Петри Екклстоун і Джеймса Станта.