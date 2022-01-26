Сестра американской актрисы Пэрис Хилтон, светская львица и модель Ники Хилтон станет мамой в третий раз. Малыш появится на свет уже этим летом.

Пол будущего ребенка Ники Хилтон и ее супруга, банкира Джеймса Ротшильда пока неизвестен. О том, что представители двух богатых семей ждут пополнение, сообщил их агент.

У Ротшильдов уже есть две дочери — пятилетняя Лили Грейс Виктория и четырехлетняя Теодора Мэрилин.

Ранее Ники рассказывала о сложностях материнства. Модель считает, что важно заниматься любимым делом и не давать детям полностью завладеть своей жизнью.

— Я думаю, что все мамы страдают от материнского чувства вины. Я думаю, что мы все могли бы добиться большего успеха в этом. Важно по-прежнему заниматься любимым делом. Не позволяйте своим детям полностью завладеть вашей жизнью. Найдите этот баланс и используйте его, — говорила Хилтон.

Напомним, что Ники и Джеймс поженились в июле 2015 года в Кенсингтонском дворце (Лондон). До свадьбы влюбленные встречались четыре года и лишь в 2014 году объявили о помолвке. Тогда Ротшильд преподнес Хилтон кольцо стоимостью $1,6 млн.

В качестве своего свадебного наряда Ники предпочла платье от Valentino.

Примечательно то, что познакомились влюбленные на церемонии бракосочетания друзей — Петры Экклстоун и Джеймса Станта.