Зведена сестра Меган Маркл Саманта Маркл подала проти неї позов про наклеп. Тепер вона вимагає від герцогині Сассекських компенсацію у розмірі $75 тис. та суду присяжних.

Конфлікт розгорається на тлі інтерв’ю герцогів Сассекських Опрі Вінфрі в 2021 році, а також книги У пошуках свободи: Гаррі та Меган і створення сучасної королівської родини. Про це пише Entertainment Tonight.

Родичка Маркл стверджує, що Меган поширила про неї неправдиві та зловмисні заяви на весь світ.

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– Брехня, спрямована на те, щоб зруйнувати репутацію і зазнати приниження, ганьби та ненависті в усьому світі, – йдеться в позові.

Так, зведена сестра герцогині зазначає, що Меган набрехала про те, що та не проводила з нею час у дитинстві. Не правдою є й те, що Саманта змінила своє прізвище на Маркл після того, як уперше з’явилися новини про роман принца Гаррі з його майбутньою дружиною.

Ворожнеча між Самантою та Меган перебуває у полі зору громадськості вже понад п’ять років. У 2018 році в одному із інтерв’ю Саманта наполягала на тому, що не наживається на славі Меган, незважаючи на те, що вона часто і відверто критикувала її.