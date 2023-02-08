Сводная сестра Меган Маркл Саманта Маркл подала против нее иск о клевете. Теперь она требует от герцогини Сассекских компенсацию в размере $75 тыс. и суда присяжных.

Конфликт разгорается на фоне интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри в 2021 году, а также книге Найти свободу: Гарри и Меган в создании современной королевской семьи. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Родственница Маркл утверждает, что Меган распространила о ней ложные и злонамеренные заявления на весь мир.

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— Ложь, направленная на то, чтобы разрушить репутацию и подвергнуть унижению, позору и ненависти во всем мире, — говорится в иске.

Так, сводная сестра герцогини отмечает, что Меган наврала о том, что та не проводила с ней время в детстве. Не правдой является и то, что Саманта сменила свою фамилию на Маркл после того, как впервые появились новости о романе принца Гарри с его будущей женой.

Вражда между Самантой и Меган находится в поле зрения общественности уже более пяти лет. В 2018 году в одном из интервью Саманта настаивала на том, что не наживается на славе Меган, несмотря на то, что она часто и откровенно критиковала ее.