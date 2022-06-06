Культовый американский сериал Клиника может получить продолжение. Ситком может появиться в прокате в качестве мини-сериала или фильма.

Об этом заявил основатель сериала Билл Лоуренс во время общения с фанатами на мероприятии ATX TV Festival. Во время ответа на вопрос о Клинике Билл в шутку заявил, что поклонники буквально на сцене заставляют его написать сценарий для продолжения.

Лоуренс также признался, что не раз думал о работе над продолжением сериала — речь идет о возрождении со всеми культовыми героями. Однако создатели шоу и актеры сейчас работают над другими проектами, что усложняет реализацию идеи. Впрочем, создать мини-сериал или фильм можно — на отснятие материала уйдет около двух месяцев.

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— Мы хотим сделать это, потому что нашим фанатам не все равно. Нам очень нравится проводить время друг с другом, и если есть шанс воссоединиться — нужно соглашаться, — заявил Билл.

Впрочем, никаких официальных соглашений со студиями на создание продолжения Клиники нет — пока над сериалом работы не ведутся. Само шоу выходило с 2001 по 2010 год, и за 9 сезонов сумело покорить миллионы зрителей. Сериал уже успел стать классикой, как и другие ситкомы — Друзья, Как я встретил вашу маму и многие другие.