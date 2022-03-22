Сериал И просто так продлили на второй сезон

Стриминговый сервис HBO Max будет снимать второй сезон сериала И просто так, который стал продолжением культовой ленты Секс в большом городе.

Несмотря на неоднозначные отзывы критиков и зрителей, сериал стал самой популярной премьерой на платформе.

В связи с этим продюсер Майкл Патрик Кинг с коллегами решили продолжить снимать историю журналистки Керри Брэдшоу и ее подруг.

— Мы восхищались культурным диалогом, созданным нашими персонажами и их историями, происходящими в мире, который мы знаем и любим. Мы гордимся работой, которую проделали Майкл Патрик Кинг, наши замечательные сценаристы, продюсеры, актеры и вся съемочная группа. И не можем дождаться, когда фанаты увидят, что их ждет во втором сезоне, – отметила глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри.

Напомним, что премьера И просто так состоялась 9 декабря 2021 года. Сериал состоит из десяти эпизодов, продолжительность каждого из них – 30 минут.

События разворачиваются спустя 20 лет после окончания оригинального шоу. К главным ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.