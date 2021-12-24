22 декабря на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера второго сезона сериала Эмили в Париже. В новый сериях появилась новая героиня — украинка Петра из Киева.

Петр приехала в Париж из столицы Украины и смогла подружиться с главной героиней Эмили. Однако украинка шокировала ее своим поведением и невежеством.

На созданный сценаристами и режисерами образ украинки внимание обратила наша уроженка Евгения Гавриленко, которая живет в столице Франции. Девушка сказала, что такими маленькими, но весомыми кирпичиками программируется образ украинских женщин в мире. Также она посвятила огромный текст, в котором высказала свою точку зрения.

— Я говорю здесь от имени всех украинских женщин мира. И я чувствую, что это нельзя игнорировать. Будучи самым успешным шоу на Netflix в 2021 году, зная свое влияние на миллионы умов и сердец во всем мире, все еще есть место для такого невежества и нетерпимости? То, как вы отнеслись к образу украинцев во втором сезоне в четвертой серии, это такой дешевый трюк, абсолютный скандал и позор, — написала Евгения.

Она отметила, что в наше прогрессирующее время такого происходить не должно.

— Время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и гендерам. Время, когда мы боремся со всеми стереотипами, разрушающими мир и межкультурные отношения. Время, когда никто не смеется над такими убогими вещами.

Евгения отметила, что в сериале украинку представили как личность без чувства вкуса и достоинства.

— Такой позор за такой масштаб…, — подытожила Гавриленко.

Стоит отметить, что публикацию Евгении поддержали многие женщины, отметив, что это по-настоящему важный и нужный пост.

Кроме того, министр культуры Украины Владислав Ткаченко также высказал свои замечания Netflix. Он отметил, что украинку во втором сезоне Эмили в Париже выставили в карикатурном и обидчивом образе.

— Netflix хорошо знаком с Украиной, достаточно сказать, что большинство улиц Парижа в фильме Последний наемник снимались в Киеве. Вдобавок, с популяризацией нашей культуры, европейцы и американцы должны были слышать о наших художниках и не только. Хотя бы и о дирижере Оксане Линиве, теннисистке Элине Светолине, певице Джамале, дизайнере Вите Кин…, — отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что в мире украинцев не должны видеть как тех, кто ворует или боится депортации. А также сказал, что направит жалобу на Netflix.