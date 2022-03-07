Заслужений артист України Сергій Міхалок звернувся до військових Білорусі. Він заявив, що вони йому не брати, і ні на що не здатні вандали, які вміють лише стріляти по мирним містам України.

У своєму зверненні Міхалок не пошкодував міцних слів та виразів.

– Хочу звернутися до вас, шановні не захисники батьківщини. Ви нічого не захистили – Путін привів свою орду до Білорусі без жодного пострілу, і звідти стріляють ракетами по братській Україні. Ох, якби мій тато, офіцер, знав би що таке буде, він би не допустив цього. Він би загинув, але не дозволив статись такій ганьбі, – заявив Сергій.

Він додав, що військові Білорусі ні на що не здатні, і завжди заздрять освіченим людям. Міхалок вважає, що справжні захисники – це українці, які стоять за свою землю до останнього.