Заслуженный артист Украины Сергей Михалок обратился к военным Беларуси. Он заявил, что они ему не братья, и ни на что не способные вандалы, которые умеют только стрелять по мирным городам Украины.

В своем обращении Михалок не пожалел крепких слов и выражений.

— Хочу обратиться к вам, неуважаемые не защитники родины. Вы ничего не защитили — Путин привел свою орду в Беларусь без единого выстрела, и оттуда стреляют ракетами по братской Украине. Ох, если бы мой папа, офицер, знал бы что такое будет, он бы не допустил этого. Он бы погиб, но не позволил случиться такому позору, — заявил Сергей.

Он добавил, что военные Беларуси ни на что не способны, и всегда завидуют образованным людям. Михалок считает, что настоящие защитники — это украинцы, которые стоят за своб землю до последнего.