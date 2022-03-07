Американські комедіанти, подружжя Нік Офферман і Меган Маллаллі поділилися кількома словами на адресу президента Росії Володимира Путіна. Ведучі церемонії нагородження Independent Spirit Awards послали главу країни-агресора у відомому напрямку та розповіли публіці про війну в Україні.

Церемонія нагородження Spirit Awards 2022 проходила в Санта-Моніці (штат Каліфорнія). Під час рекламної паузи Маллаллі та Офферман побажали жителям України всього найкращого.

– Я думаю, що ми говоримо від імені всіх присутніх, коли говоримо, що сподіваємося на швидке і мирне врегулювання. Точніше, F**k off та йди додому, Путін, – сказала Маллаллі.

Також подружжя показало в камеру середній палець.

– Великі організації збирають гроші для України. Будь ласка, дайте все, що можете, жертвам цього безглуздого акту агресії, – наголосила Меган.

24 лютого Росія напала на Україну. 12 день у нашій країні триває війна – російські агресори руйнують українські міста, вбивають мирних жителів та отримують відсіч від ЗСУ.

За нашу країну весь цивілізований світ, у тому числі всесвітньо відомі особи. Підтримали нашу країну Джаред Лето, Джим Керрі, Стівен Кінг, Шер, Rammstein, Міла Куніс, Ештон Катчер, Каньє Вест, Мік Джаггер, Пол Маккартні, Джек Ніколсон та багато інших.

Також висловився про війну в Україні британський музикант Стінг. Він виконав пісню для українців, які борються з агресорами та росіян, які протестують проти цього неподобства.