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Середній палець і язик: дочка Полякової різко відповіла на хейт

28 Жовтня 2021, 13:38 Валентина Чорна
Маша Полякова

Дочка української співачки Олі Полякової, 16-річна Маша, зухвало відповіла на хейт своїх підписників.

На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала коротке відео, на якому показала середній палець і язик. За словами Маші, цю сторіз вона адресувала 40-річним жінкам, які постійно коментують її пости.

– 40-річні жінки, які обсипають мене в коментарях, тримайте, все як любите – ф*к і язик, – написала дочка Полякової.

дочка Полякової

Чергова хвиля хейту накрила Машу після публікації відео, на якому вона позує в джинсах і бюстгальтері.

– Знаєте, мені не страшно показати себе без фільтра і фотошопу. Хочу підтримати всіх дівчат, які не впевнені в собі, надивившись на “ідеальні тіла”, в яких тонна фотошопу, – написала Маша Полякова.

Дівчина кривлялася на камеру і демонструвала свою фігуру, проте підписники не оцінили її старання.

  • В якому місці вона красива?
  • Не будь як мама. Будь скромнішою!
  • Це жахливо.
  • Тільки б ще перестати мордою кривлятися.
  • Гарна дівчина, але цей язик. 
  • Я такого не розумію, – пишуть у коментарях.

Нещодавно стало відомо, що дочці Олі Полякової зробили операцію. Дівчина опинилися у лікарні через різкий біль у животі.

Після результатів УЗД і повного обстеження організму лікарі сказали, що Маші потрібне негайне хірургічне втручання. Оля Полякова зізналася, що дуже хвилювалася за дочку.

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