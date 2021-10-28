Дочка української співачки Олі Полякової, 16-річна Маша, зухвало відповіла на хейт своїх підписників.

На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала коротке відео, на якому показала середній палець і язик. За словами Маші, цю сторіз вона адресувала 40-річним жінкам, які постійно коментують її пости.

– 40-річні жінки, які обсипають мене в коментарях, тримайте, все як любите – ф*к і язик, – написала дочка Полякової.

Чергова хвиля хейту накрила Машу після публікації відео, на якому вона позує в джинсах і бюстгальтері.

– Знаєте, мені не страшно показати себе без фільтра і фотошопу. Хочу підтримати всіх дівчат, які не впевнені в собі, надивившись на “ідеальні тіла”, в яких тонна фотошопу, – написала Маша Полякова.

Дівчина кривлялася на камеру і демонструвала свою фігуру, проте підписники не оцінили її старання.

В якому місці вона красива?

Не будь як мама. Будь скромнішою!

Це жахливо.

Тільки б ще перестати мордою кривлятися.

Гарна дівчина, але цей язик.

Я такого не розумію, – пишуть у коментарях.

Нещодавно стало відомо, що дочці Олі Полякової зробили операцію. Дівчина опинилися у лікарні через різкий біль у животі.

Після результатів УЗД і повного обстеження організму лікарі сказали, що Маші потрібне негайне хірургічне втручання. Оля Полякова зізналася, що дуже хвилювалася за дочку.