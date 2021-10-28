Дочь украинской певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша, дерзко ответила на хейт своих подписчиков.

На личной странице в Instagram она опубликовала короткое видео, на котором показала средний палец и язык. По словам Маши, эту сториз она адресовала 40-летним женщинам, которые постоянно комментируют ее посты.

— 40-летние женщины, которые осыпают меня в комментариях, держите, все как любите – ф*к и язык, – написала дочь Поляковой.

Очередная волна хейта накрыла Машу после публикации видео, на котором она позирует в джинсах и бюстгальтере.

— Знаете, мне не страшно показать себя без фильтра и фотошопа. Хочу поддержать всех девушек, которые не уверены в себе, насмотревшись на “идеальные тела”, в которых тонна фотошопа, — написала Маша Полякова.

Девушка кривлялась на камеру и демонстрировала свою фигуру, однако подписчики не оценили ее старания.

В каком месте она красива?

Не будь как мама. Будь скромнее!

Это ужасно.

Только бы еще перестать мордой кривляться.

Красивая девушка, но этот язык.

Я такого не понимаю, – пишут в комментариях.

Недавно стало известно, что дочери Оли Поляковой сделали операцию. Девушка оказалась в больнице из-за резкой боли в животе.

После результатов УЗИ и полного обследования организма врачи сказали, что Маше нужно немедленное хирургическое вмешательство. Оля Полякова призналась, что очень переживала за дочь.