Старшу дочку Олі Полякової, 16-річну Машу, прооперували в одній із столичних клінік. Дівчина опинилися у лікарні через різкий біль у животі.

Після результатів УЗД і повного обстеження організму лікарі сказали, що Маші потрібне негайне хірургічне втручання.

– У Маші була термінова ситуація, її прооперували. Було дуже страшно, тому що такі речі відбуваються несподівано. У неї дуже сильно болів живіт протягом двох днів, і ми не знали, що це діється. Коли вже подивилися на УЗД – її терміново забрали оперувати, – розповіла Оля Полякова.

Співачка зізналася, що зараз Маша йде на поправку і вже почувається набагато краще.

– Але до бабки треба сходити, щоб злизати з лоба, – жартівливо сказала артистка.

Раніше Маша Полякова поділилася відео з лікарняної палати. У кадрі дівчина лежить на ліжку, а до неї приєднані різні медичні апарати.

Нещодавно Машу Полякову розкритикували через пісні з лайливими словами.

Влітку дівчина виступила зі своїм гуртом Швы, на концерт прийшли друзі молодих виконавців, блогери та зіркова мама солістки.

16-річна Марія під час виступу виконала кілька авторських пісень. Серед них був трек з лайливими словами Мне пох*й на твои советы, який викликав хвилю хейту в адресу юної виконавиці.