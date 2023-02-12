Британський музикант Сем Сміт здивував мережу своїм незвичайним образом на музичному заході Brit Awards 2023. Так, на червону доріжку артист вийшов у надувному латексному вбранні, затьмаривши решту зірок.

Так, весь образ складається з повністю латексного костюма, в якому надуваються штани та наплічники. Свій образ Сем доповнив чорними рукавичками та черевиками на підборах.

Наряд викликав бурхливу реакцію як преси, а й користувачів мережі.

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Наприклад, у Twitter артиста висміяли, і заявили, що Сміт потребує уваги:

Хтось відчайдушно потребує уваги… вау.

Начебто я не міг досить ненавидіти Сема Сміта до червоної доріжки Brit Awards 2023.

Чесно кажучи, Сем Сміт потребує уваги більше, ніж усі люди, яких я коли-небудь бачив у своєму житті.

Не обійшлося і без мемів, у яких висміюють артиста.

The news: “An F-22 shot down a UFO!” Me: Has anyone seen Sam Smith for the last 24 hours? pic.twitter.com/TLDxRYYP1d — Huff (@Huff4Congress) February 12, 2023

I know everyone and their grandparents have commented on it, but now it’s my turn: Sam Smith dresses like they’re preparing to jump off the Eiffel Tower. pic.twitter.com/galpiUmWW6 — Venus Barrington (@CrossEyedBear) February 12, 2023

After all the bad publicity about her strange appearance, she decided to wear her Sam Smith mask! pic.twitter.com/kMhryeYF9F — Stephi (@Stephis_world) February 12, 2023

Сміт дуже любить з’являтися на публіці в незвичайних і навіть скандальних образах. На червону доріжку Греммі 2023 він вийшов у яскраво-червоній сукні від Valentino, доповнивши образ циліндром з вуаллю та тростиною.

Щодо церемонії нагородження Brit Awards 2023, Сем Сміт вийшов на сцену разом із Кім Петарс, де вони виконали свій хіт Unholy. Щоправда, дует звинуватили у сатанинському виступі.

Останній запаморочливий образ Сміт з’явився через тиждень після того, як вони вийшли на червону доріжку на Греммі 2023 року з Кім Петрас в яскраво-червоній сукні від Valentino, рукавичках, циліндрі з вуаллю і тростиною.