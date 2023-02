Британський музикант Сем Сміт здивував мережу своїм незвичайним образом на музичному заході Brit Awards 2023. Так, на червону доріжку артист вийшов у надувному латексному вбранні, затьмаривши решту зірок.

Так, весь образ складається з повністю латексного костюма, в якому надуваються штани та наплічники. Свій образ Сем доповнив чорними рукавичками та черевиками на підборах.

Наряд викликав бурхливу реакцію як преси, а й користувачів мережі.

Наприклад, у Twitter артиста висміяли, і заявили, що Сміт потребує уваги:

Не обійшлося і без мемів, у яких висміюють артиста.

Me: Has anyone seen Sam Smith for the last 24 hours? pic.twitter.com/TLDxRYYP1d

I know everyone and their grandparents have commented on it, but now it’s my turn:

Sam Smith dresses like they’re preparing to jump off the Eiffel Tower. pic.twitter.com/galpiUmWW6

— Venus Barrington (@CrossEyedBear) February 12, 2023