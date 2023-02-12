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Сем Сміт у латексному костюмі на Brit Awards 2023 нарвався на критику: Дуже потребує уваги

12 Лютого 2023, 15:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Сем Сміт
Джерело: Getty Images

Британський музикант Сем Сміт здивував мережу своїм незвичайним образом на музичному заході Brit Awards 2023. Так, на червону доріжку артист вийшов у надувному латексному вбранні, затьмаривши решту зірок.

Так, весь образ складається з повністю латексного костюма, в якому надуваються штани та наплічники. Свій образ Сем доповнив чорними рукавичками та черевиками на підборах.

Наряд викликав бурхливу реакцію як преси, а й користувачів мережі.

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Наприклад, у Twitter артиста висміяли, і заявили, що Сміт потребує уваги:

  • Хтось відчайдушно потребує уваги… вау.
  • Начебто я не міг досить ненавидіти Сема Сміта до червоної доріжки Brit Awards 2023.
  • Чесно кажучи, Сем Сміт потребує уваги більше, ніж усі люди, яких я коли-небудь бачив у своєму житті.

Не обійшлося і без мемів, у яких висміюють артиста.

 

Сміт дуже любить з’являтися на публіці в незвичайних і навіть скандальних образах. На червону доріжку Греммі 2023 він вийшов у яскраво-червоній сукні від Valentino, доповнивши образ циліндром з вуаллю та тростиною.

Щодо церемонії нагородження Brit Awards 2023, Сем Сміт вийшов на сцену разом із Кім Петарс, де вони виконали свій хіт Unholy. Щоправда, дует звинуватили у сатанинському виступі.

Останній запаморочливий образ Сміт з’явився через тиждень після того, як вони вийшли на червону доріжку на Греммі 2023 року з Кім Петрас в яскраво-червоній сукні від Valentino, рукавичках, циліндрі з вуаллю і тростиною.

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