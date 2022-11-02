Американський актор Меттью Перрі розповів про свій невдалий сексуальний досвід, через який він думав, що став імпотентом. Зірка Друзів вважав, що його пеніс не працює під час кохання під впливом алкоголю.

Про це артист розповів у своїх мемуарах під назвою Друзі, коханці та велика жахлива річ.

Неприємна ситуація сталася ще у підлітковому віці – тоді Меттью намагався зайнятися сексом після шести пляшок пива. Замість того, щоб знайти зв’язок між алкоголем та його впливом на організм, актор вважав себе імпотентом.

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Це також було пов’язано з тим, що артист приохотився до алкоголю ще в юні роки.

– Я блукав планетою, думаючи, що секс – це щось для інших людей. Довгий час. Секс звучав дуже весело, але в моєму арсеналі його не було, – заявив Перрі.

Проте повернути впевненість у собі йому допомогла актриса Тріша Фішер. На той момент сексуальної слабкості Меттью вона запевнила його, що подібні проблеми не повторяться.

У своїх мемуарах актор пожартував, що відплатив їй тим, що переспав майже з кожною жінкою у Південній Каліфорнії.

Нагадаємо, що артист також зустрічався зі знаменитостями. Раніше Меттью Перрі розповів про свій роман із Джулією Робертс, яку сам і кинув через кілька місяців стосунків. За заявою зірки, він не хотів, щоб вона його покинула першою.