Американский актер Мэттью Перри рассказал о своем неудачном сексуальном опыте, из-за которого он думал, что стал импотентом. Звезда Друзей считал, что его пенис не работает во время занятия любовью под воздействием алкоголя.

Об этом артист рассказал в своих мемуарах под названием Друзья, любовники и большая ужасная вещь.

Неприятная ситуация произошла еще в подростковом возрасте — тогда Мэттью пытался заняться сексом после шести бутылок пива. Вместо того чтобы найти связь между алкоголем и его влиянием на организм, актер считал себя импотентом.

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Это также было связано с тем, что артист пристрастился к алкоголю еще в юные годы.

— Я бродил по планете, думая, что секс — это что-то для других людей. Долгое время. Секс звучал ужасно весело, но в моем арсенале его не было, — заявил Перри.

Однако вернуть уверенность в себе ему помогла актриса Триша Фишер. В тот момент сексуальной слабости Меттью она заверила его, что подобніе проблемы не повторятся.

В своих мемуарах актер пошутил, что отплатил ей тем, что переспал почти с каждой женщиной в Южной Калифорнии.

Напомним, что артист также встречался со знаменитостями. Ранее Меттью Перри рассказал о своем романе с Джулией Робертс, которую сам и бросил спустя несколько месяцев отношений. По заявлению звезды, он не хотел, чтобы она его бросила первой.