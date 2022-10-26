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Персони

Чому вони померли, а він серед нас? Меттью Перрі розповів про ненависть до Кіану Рівзу

26 Жовтня 2022, 14:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Мэттью Перри
Джерело: Depositphotos

Американський актор Меттью Перрі розповів про ненависть до свого колеги, канадського актора Кіану Рівзу. Несподіваними одкровеннями він поділився у своїх майбутніх мемуарах Друзі, коханці і велика жахлива річ.

Перрі, який нещодавно заглибився в історію своєї наркоманії, пише: Чому вмирають такі оригінальні мислителі, як Рівер Фенікс та Гіт Леджер, а Кіану Рівз все ще ходить серед нас?

Як виявилося, 53-річний Меттью ледве стримував свою зневагу до 58-річної зірки Матриці, обговорюючи їхнього спільного друга Рівера Фенікса, який помер у 1993 році від передозування наркотиків у 23 роки.

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Хоча Рівз назвав Фенікса одним із своїх близьких друзів тієї епохи, Перрі також мав міцний зв’язок із висхідною зіркою після спільних зйомок у фільмі Одна ніч з життя Джиммі Рирдона.

Також у мемуарах він написав ще одне ймовірне посилання до Кіану.

– Рівер був гарним чоловіком всередині і зовні, і занадто красивим для цього світу, як виявилося. Завжди здається, що дійсно талановиті хлопці програють, – зазначив він.

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Джерело
Daily Mail
Теги
Кіану Рівз Меттью Перрі
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