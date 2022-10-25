Зірка серіалу Друзі Меттью Перрі розповів про свій роман із Джулією Робертс. Актор у своїх мемуарах розповів, чому їхні стосунки закінчилися, а також про свої страждання.

За словами зірки, це сталося завдяки епізодичній ролі Робертс у серіалі. Творці Друзів зробили їй гарну пропозицію, і вона погодилася, хоч і з умовою. Її героїня має якось взаємодіяти з Чендлером, якого грав Меттью Перрі.

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Дізнавшись про таке бажання, Перрі надіслав Джулії величезний букет троянд, і заявив, що чекав приводу відправити їй квіти.

Після цього пара почала спілкуватися за допомогою листів, оскільки Робертс була у Франції. Через три місяці вони зустрілися, і їхній роман заграв новими фарбами. Щоправда, стосунки тривали всього два місяці, і крапку в них поставив сам Перрі.

Він її покинув, хоч і мав до неї почуття, які були взаємними. В усьому винні комплекси Меттью – він був невпевненим у собі, і вважав, що рано чи пізно актриса покине його. Щоб не страждати від можливої ​​розлуки з ініціативи дівчини, Перрі поклав край цим відносинам.

– Зустрічатися з Джулією Робертс виявилося надто складно. Я був переконаний, що вона збирається мене покинути. А чому б і ні? Я покинув її, щоб вона не змогла зробити це першою. Я не можу описати подив на її обличчі, – зізнався знаменитість.

Раніше Меттью Перрі розповів про свою залежність та хворобу, яка мало не відправила його на небеса. За словами артиста, лікарі говорили про 2% шанс на виживання.