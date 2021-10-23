На телеканалі СТБ 23 жовтня відгриміла прем’єра легендарного шоу Україна має талант. Суддями у цьому сезоні стали ведучий Сергій Пртула, актриса Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Відкривав шоу Олександр Гангур з Бердичева. 24-річний хлопець показував акробатику з колесом Сіра.

Починав займатися він без тренера, однак через кілька років став справжнім професіоналом, який виступає за кордоном. Коли йому було лише 18 років він поїхав на свою першу серйозну роботу в Туреччину.

До своїх 24 років Саша об’їздив пів-Європи і працював з відомими українськими артистами.

Також на сцену Україна має талант вийшла пара маленьких повітряних гімнастів Валерія та Олі. Однак вони показали серйозний рівень, тому навіть дорослим гімнастам буде складно з ними змагатися. Неймовірні трюки вони показували під зворушливий хіт Біллі Айліш.

На сцені шоу виступила і Юля Михайлова, яка виступала у трупі найвідомішого шоу у світі Цирку дю Соле. Дівчина показала гімнастичні трюхи у стилі бурлеску. Тому номер іноді виглядав досить пікантно. Тут досить звернути увагу на реакцію суддів на цей танець.

Мабуть одним з найбільш зворушливих моментів був виступ Наталії та Дениса, які малюють картини світлом. Вони розповіли про Чорнобильську трагедію так, що стримати сльози нікому не вдалося. Крізь сльози, Сергій притула зазначив, що йому складно говорити. Він лише зазначив, що пара у фіналі та натиснув золоту кнопку! Цей жест дозволяє автоматично учаснику потрапити до фіналу. Кожен із суддів має лише одну можливість протягом сезону натиснути золоту кнопку.

На сцені шоу Україна має талант виступила Міс України плюс-сайз 2019 року Інна Горячківська. 26-річна українська модель з 15 розміром грудей запалить на сцені циганочку.

Здивував суддів і квартет Drum Force, який грає на барабанах та трубах. Проте особливо багато уваги отримав наймолодший учасник колективу – 2-річний Всеволод.

На створення свого унікального трубофона вони витратили все літо, а деталі для нього шукали на заводі, який виготовляє каналізаційні і водостічні труби.

Приз за найбільший дисонанс цього вечора забирає зірка TikTok Максим Ткачов. Спочатку судді подивилися його ролики у соцмережі та винесли вирок: Маячня.

– У мене всі персонажі дурненькі. Загалом, саме такий контент полюбляють глядачі TikTok, – зазначив Максим.

Проте, коли він заспівав академічним вокалом, у суддів просто відвисли щелепи, а Ксенія Мішина навіть не стримала сліз.

Ба більше, блогер навчився так співати у церкві.