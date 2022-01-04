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Секс-скандал у королівській родині: принца Ендрю можуть позбавити титулу

4 Січня 2022, 13:54
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Секс-скандал у королівській родині: принца Ендрю можуть позбавити титулу
Джерело: Depositphotos

Принца Ендрю можуть лишити титулу герцога Йоркського, якщо він програє суд щодо сексуального насильства.

У такий спосіб, його хочуть відправити у внутрішні вигнання.

Якщо він програє справу, питання, що з ним зроблять? Його не можуть змусити піти у відставку, але його можуть попросити відмовитися від герцогства, – заявило джерело The Sunday Times.

Секс-скандал принца Ендрю

Ця історія розпочалася ще у 2019 році. Тоді у бік друга Ендрю Джеффрі Епштейна посипалися звинувачення у сексуальному насильстві. У 2002-2005 роках Епштейн організував візити до свого будинку в нью-йоркському районі Манхеттен для десятків неповнолітніх дівчат. Наймолодшій із них тоді виповнилося 14 років. Епштейн заарештували за звинуваченням в організації секс-торгівлі та залученні до проституції неповнолітніх. Проте справу закрили, тому що в серпні того самого року Епштейн наклав на себе руки у виправному центрі в Нью-Йорку.

Також у тій історії спливало ім’я принца Ендрю, який відвідував будинок Епштейна.

У 2021 році Вірджинія Джуффре заявила, що була зґвалтована принцом Ендрю. За словами жінки, у неповнолітньому віці Джеффрі Епштейн “позичив” її синові королеви Великої Британії Єлизавети II.

17-річну дівчину проти її волі змусили вступити у статевий зв’язок із принцом Ендрю. За словами Джуффре, наруги з боку принца над нею мали місце не тільки в Лондоні, але також в особняку Епштейна в Нью-Йорку та на його приватному острові.

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Джерело
The Sun
Теги
Зґвалтування
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