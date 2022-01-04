Секс-скандал в королевской семье: принца Эндрю могут лишить титула

Принца Эндрю могут лишь титула герцога Йоркского, в случае, если он проиграет суд относительно сексуального насилия.

Таким образом его хотят отправить во внутреннее изгнание.

— Если он проиграет дело, вопрос в том, что с ним сделают? Его не могут заставить уйти в отставку, но его могут попросить отказаться от герцогства, — заявил источник The Sunday Times.

Секс-скандал принца Эндрю

Эта история началась еще в 2019 году. Тогда в сторону друга Эндрю Джеффри Эпштейна посыпались обвинения в сексуальном насилии. В 2002–2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен для десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из них тогда исполнилось 14 лет. Эпштейн арестовали по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. Однако дело закрыли, так как в августе того же года Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке.

Также в той истории всплывало о имя принца Эндрю, который посещал дом Эпштейна.

В 2021 году Вирджиния Джуффре заявила, что была изнасилована принцем Эндрю. По словам женщины, в несовершеннолетнем возрасте Джеффри Эпштейн “одолжил” ее сыну королевы Великобритании Елизаветы II.

17-летнюю девушку против ее воли заставили вступить в половую связь с принцем Эндрю. По словам Джуффре, надругательства со стороны принца над ней имели место не только в Лондоне, но также в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и на его частном острове.