Принц Ендрю постане перед судом у справі про зґвалтування

Наступної осені принц Ендрю та Вірджинія Джуффре постануть перед судом. Жінка подала до суду на молодшого сина королеви Великобританії Єлизавети II та звинуватила його у сексуальному зґвалтуванні, коли їй було 16. Принц заперечує звинувачення.

Суддя окружного суду США Льюїс Каплан заявив, що суд відбудеться в період з вересня по грудень 2022 року. І хоча вершник правосуддя мав вказати точну дату, він встановив часове вікно у зв’язку з пандемією Covid-19.

Адвокат Джуффре Девід Бойс та адвокат герцога Ендрю Бреттлер заявили, що кожен з них очікує зібрати свідчення від 8 до 12 свідків до суду.

Повний список свідків поки невідомий, але у ньому, напевно, будуть колишня дружина принца Ендрю Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська та його дві доньки, принцеса Беатріс та принцеса Євгенія.

Відомо, що нещодавно принц подав на жінку зустрічний позов, звинувативши її в участі у схемі торгівлі людьми та залучення юних дівчат.

Нагадаємо, що в серпні 2021 року американка Вірджинія Джуффре заявила, що Ендрю тричі вступав із нею у сексуальний контакт: у Лондоні, Нью-Йорку та на приватному острові в Карибському морі.

За словами жінки, це завдало їй моральних травм, і вона хоче отримати компенсацію через суд.

У зв’язку із секс-скандалом Ендрю усунули від виконання монарших зобов’язань. А королівська родина заборонила принцу з’являтись на публіці.

Також у середині жовтня історія отримала продовження — поліція Лондона вирішила припинити розслідування проти Ендрю, заявивши, що правоохоронні органи не знайшли вагомих підстав для початку розслідування.