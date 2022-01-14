Секс-скандал вокруг принца Эндрю: каких званий лишили герцога и что это значит

Недавно мир всколыхнула новость о принце Эндрю, который потерял все воинские звания и королевский патронаж.

Несмотря на то, что принца называли любимым сыном королевы Елизаветы II, обвинения в сексуальном насилии не сошли ему с рук. Теперь Эндрю не будет выполнять никаких государственных обязанностей и будет защищать себя по делу об изнасиловании как частное лицо.

Каких званий лишился принц Эндрю и что известно о секс-скандале в королевской семье — читайте далее в материале.

Какие воинские звания потерял принц Эндрю

Заявление о лишении принца Эндрю всех воинских званий Букингемский дворец обнародовал 13 января. Это произошло после того, как адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии.

К Елизавете II поступило письмо, в котором 150 ветеранов призвали королеву лишить Эндрю всех почетных воинских званий, которые он имел в Соединенном Королевстве, Канаде и Новой Зеландии.

Полковник гренадерской гвардии (Великобритания)

Главнокомандующий Королевским ирландским полком (Великобритания)

Главнокомандующий Школьного корпуса стрелкового оружия (Великобритания)

Полковник-главнокомандующий Йоркширским полком (Великобритания)

Полковник Королевских горных стрелков (Великобритания)

Заместитель главнокомандующего Королевскими уланами (Великобритания)

Главнокомандующий Королевскими рейнджерами Йорка (Канада)

Главнокомандующий Королевскими горными стрелками Канады

Главнокомандующий принцессы Луизы Стрелков (Канада)

Главнокомандующий полком тылового обеспечения Королевской армии Новой Зеландии

Почетный командир авиации Королевских ВВС Люфтваффе (Великобритания)

Главнокомандующий авиацией флота (Великобритания)

Следует отметить, что все звания герцога вернули королю для перераспределения между другими членами королевской семьи. Они больше не вернутся к герцогу Йоркскому.

Кроме того, принц Эндрю был патроном или членом около ста благотворительных организаций и сообществ, например гольф- и яхт-клубов, образовательных и медицинских учреждений. Однако сейчас он лишен возможности исполнять королевские обязанности.

Какие титулы остались у Эндрю

61-летний принц больше не может использовать обращение Его королевское высочество на официальных мероприятиях. Несмотря на то, что его не лишили этого титула, невозможность его использовать публично является намеренным шагом, направленным на то, чтобы разорвать его связь как работающего члена королевской семьи.

Также Эндрю пока сохранил свой титул герцога Йоркского. Королеве, возможно, придется лишить сына и этого звания в зависимости от результата судебного иска против него.

Герцог остается девятым в линии престолонаследия. Однако, учитывая характер обвинений против него, вероятность того, что он когда-нибудь станет королем, практически равна нулю.

Британские СМИ пишут, что при дворе обсуждают, как защитить монархию и репутацию королевы в случае проигрыша герцога в суде.

— Его невозможно заставить уйти в отставку, как обычного человека, но можно попросить отказаться на время от титула, — писала газета Times.

По данным издания, в случае неблагоприятного для принца результата дела, его могли бы отправить в какую-либо “внутреннюю ссылку”.

— Он не может выехать за границу из-за риска экстрадиции, поэтому потребуется какой-то вариант внутренней ссылки. Ему также придется сократить жилищные расходы, – рассказал источник Times.

Как развивался секс-скандал вокруг принца Эндрю

Секс-скандал вокруг принца Эндрю разгорелся летом 2021 года. В августе американка Вирджиния Джуффре подала в суд в штате Нью-Йорк.

По словам Джуффре, покойный финансист Джеффри Эпштейн познакомил ее с принцем, когда ей было 17 лет. В иске утверждается, что Эндрю трижды имел половой акт с Джуффре, еще до достижения ею 18-летия, почти 20 лет назад.

Однажды ее якобы заставили вступить в половой акт с Эндрю против воли в лондонском доме Хислен Максвелл. Еще раз он изнасиловал Джуффре в имении Эпштейна в Нью-Йорке, а также на частном острове, принадлежавшем Эпштейну.

Женщина требует от принца компенсации морального и материального ущерба. Сам представитель королевской семьи категорически отрицает какие-либо сексуальные контакты с американкой.

В 2015 году имя принца Эндрю упоминалось при рассмотрении одного из дел Джеффри Эпштейна. Через четыре года, в 2019 году, Эндрю в интервью BBC подтвердил, что был знаком с миллиардером и виделся с пострадавшей девушкой. Но его комментарий тогда вызвал негодование в британском обществе.

После этого в ноябре 2019-го Эндрю временно приостановил участие в королевских церемониях. А в начале 2020 года федеральные прокуроры Нью-Йорка заявили, что принц отказывается сотрудничать со следствием по делу Эпштейна.

Что известно о деле Эпштейна

В 2007 году миллиардера обвинили в сутенерстве и склонении нескольких десятков несовершеннолетних в секс-бизнес. Расследование длилось в течение 2002-2005 годов в Нью-Йорке и Флориде.

Тогда Эпштейн пошел на соглашение со следствием – его делом занимался Алекс Акоста, являвшийся прокурором Южной Флориды. По соглашению, миллиардер провел в тюрьме всего 13 месяцев.

В ноябре 2018 года газета The Miami Herald опубликовала собственное расследование, посвященное делу Эпштейна и роли Акосты в нем. По старому делу журналистам удалось обнаружить около 60 жертв насилия со стороны миллиардера.

В начале 2019 года суд Южной Флориды постановил, что сокрытие информации от жертв было незаконным. 7 июля 2019-го миллиардер был задержан.

А 10 августа 2019 года Эпштейна обнаружили мертвым в одиночной камере в нью-йоркской тюрьме. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стало самоубийство.