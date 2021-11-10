Американський актор Вілл Сміт поділився подробицями інтимного життя зі своєю дружиною Джадою Пінкетт.

Він зізнався, що перші чотири місяці після початку стосунків закохані займалися сексом по кілька разів на день.

– Ми пили щодня і займалися сексом кілька разів на день чотири місяці поспіль. І тут я почав запитувати: а може, це було змаганням? У будь-якому випадку я усвідомлював, що у мене було лише два виходи. Перший – я збирався задовольнити цю жінку сексуально, і другий – я збирався померти, – написав Сміт у автобіографії.

Проте секретом міцного шлюбу актор вважає не секс, а довгі й продуктивні розмови з дружиною.

– Наша розмова може затягнутися на чотири години, якщо ми обміняємося лише однією фразою. Ось чому ми змогли все витримати і ось чому ми досі разом, не задихаючись від життя одне з одним. Це схоже на здатність вирішувати проблеми, – зазначив Вілл.

У шлюбі з 50-річною Джадою Пінкетт актор переживав чимало кризових періодів. Наприклад, у 2011 році зіркова пара посварилася через вечірку, яку Сміт влаштував для коханої.

Тоді Джада не оцінила вчинок чоловіка, і внаслідок цього пара розійшлася. Але незабаром вони вирішили дати своїм стосункам другий шанс.

Ще один критичний момент у шлюбі стався тоді, коли Джада вилаялася матом на Сміта перед гостями. Для актора ненормативна лексика і насильство у стосунках є неприпустимими.

-Я виріс у сім’ї, де батько бив мою матір по обличчю, і я не буду створювати дім, простір і взаємодію з людиною, де є ненормативна лексика та насильство. Нам не потрібно підвищувати голос і вдаватися до насильства. Я не можу цього зробити, — зізнався актор.

Нагадаємо, що Вілл і Джада познайомилися на зйомках комедійного серіалу Принц із Беверлі-Гіллз у 1994 році.

Спочатку пара підтримувала дружні стосунки, а через три роки закохані одружилися. У них двоє дітей: 23-річний син Джейден та 20-річна донька Віллоу.