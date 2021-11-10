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Секс і довгі розмови: Вілл Сміт поділився секретом міцного шлюбу

10 Листопада 2021, 14:58 Валентина Чорна
Уилл Смит с женой
Джерело: Getty Images

Американський актор Вілл Сміт поділився подробицями інтимного життя зі своєю дружиною Джадою Пінкетт.

Він зізнався, що перші чотири місяці після початку стосунків закохані займалися сексом по кілька разів на день.

– Ми пили щодня і займалися сексом кілька разів на день чотири місяці поспіль. І тут я почав запитувати: а може, це було змаганням? У будь-якому випадку я усвідомлював, що у мене було лише два виходи. Перший – я збирався задовольнити цю жінку сексуально, і другий – я збирався померти, – написав Сміт у автобіографії.

Проте секретом міцного шлюбу актор вважає не секс, а довгі й продуктивні розмови з дружиною.

– Наша розмова може затягнутися на чотири години, якщо ми обміняємося лише однією фразою. Ось чому ми змогли все витримати і ось чому ми досі разом, не задихаючись від життя одне з одним. Це схоже на здатність вирішувати проблеми, – зазначив Вілл.

У шлюбі з 50-річною Джадою Пінкетт актор переживав чимало кризових періодів. Наприклад, у 2011 році зіркова пара посварилася через вечірку, яку Сміт влаштував для коханої.

Тоді Джада не оцінила вчинок чоловіка, і внаслідок цього пара розійшлася. Але незабаром вони вирішили дати своїм стосункам другий шанс.

Ще один критичний момент у шлюбі стався тоді, коли Джада вилаялася матом на Сміта перед гостями. Для актора ненормативна лексика і насильство у стосунках є неприпустимими.

-Я виріс у сім’ї, де батько бив мою матір по обличчю, і я не буду створювати дім, простір і взаємодію з людиною, де є ненормативна лексика та насильство. Нам не потрібно підвищувати голос і вдаватися до насильства. Я не можу цього зробити, — зізнався актор.

Нагадаємо, що Вілл і Джада познайомилися на зйомках комедійного серіалу Принц із Беверлі-Гіллз у 1994 році.

Спочатку пара підтримувала дружні стосунки, а через три роки закохані одружилися. У них двоє дітей: 23-річний син Джейден та 20-річна донька Віллоу.

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