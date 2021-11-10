Американский актер Уилл Смит поделился подробностями интимной жизни со своей женой Джадой Пинкетт.

Он признался, что первые четыре месяца после начала отношений влюбленные занимались сексом по несколько раз в день.

– Мы пили каждый день и занимались сексом несколько раз в день четыре месяца подряд. И тут я стал спрашивать: а может, это было состязанием? В любом случае я осознавал, что у меня было всего два выхода. Первый – я собирался удовлетворить эту женщину сексуально, и второй – я собирался умереть, – написал Смит в автобиографии.

Однако секретом крепкого брака актер считает не секс, а долгие и продуктивные разговоры с супругой.

– Наш разговор может затянуться на четыре часа, если мы обменяемся только одной фразой. Вот почему мы смогли все выдержать и вот почему мы все еще вместе, не задыхаясь от жизни друг с другом. Это похоже на способность решать проблемы, – отметил Уилл.

В браке с 50-летней Джадой Пинкетт актер переживал немало кризисных периодов. Например, в 2011 году звездная пара поссорилась из-за вечеринки, которую Смит устроил для любимой.

Тогда Джада не оценила поступок мужа, и в результате этого пара разошлась. Но вскоре они решили дать своим отношениям второй шанс.

Еще один критический момент в браке произошел тогда, когда Джада выругалась матом на Смита перед гостями. Для актера ненормативная лексика и насилие в отношениях недопустимы.

-Я вырос в семье, где отец бил мою мать по лицу, и я не буду создавать дом, пространство и взаимодействие с человеком, где есть ненормативная лексика и насилие. Нам не нужно повышать голос и прибегать к насилию. Я не могу этого сделать, – признался актер.

Напомним, что Уилл и Джада познакомились на съемках комедийного сериала Принц из Беверли-Хиллз в 1994 году.

Сначала пара поддерживала дружеские отношения, а через три года влюбленные поженились. У них двое детей: 23-летний сын Джейден и 20-летняя дочь Уиллоу.