Комедійний бойовик Кінгс Мен 13 січня дістався українських кінотеатрів. Картина заснована на коміксах, які видавали Marvel та Image. Це приквел до серії фільмів, але ми рекомендуємо переглянути його не лише фанатам франшизи, а й любителям гострих бойовиків, приправлених комедією.

Факти ICTV зібрали 5 причин, чому варто переглянути фільм Кінгс Мен.

1. Гарні краєвиди. Основну частину фільму зняли у Великій Британії у 2019 році — місцевий антураж нікого не залишить байдужим. Також глядачі зможуть побачити красу Італії, а саме Турини та Венарії-Реалі. Щоправда, вони не зовсім вписувалися у сюжет фільму – їх перетворили на Югославію.

2. Гарні відгуки від глядачів. Так, на популярному агрегаторі Rotten Tomatoes красується оцінка в 80/100, заснована на думці понад тисячі користувачів. Щоправда, критики поставилися до фільму прохолодно – 42 зі ​​100 на думку 158 критиків.

3. Крутий акторський склад. Для картини вдалося зібрати дивовижну команду – Харріс Дікінсон (Малефісента: Володарка пітьми), Рейф Файнс (Волан-де-Морт з Гаррі Поттера), Джимон Гонсу (Меч короля Артура), Джемма Артертон (Принц Персії: Піски часу), Даніель Брюль (Безславні виродки, Перший месник: Протистояння), Аарон Тейлор-Джонсон (Месники: Ера Альтрона, Тенет), Стенлі Туччі (Перший месник, Милі кістки), Чарльз Денс (Гра престолів, Корона) та багато інших.

4. Сюжет фільму. Як ми вже згадували, картина заснована на оригінальних коміксах The Secret Service Марка Міллара та Дейва Гіббонса. Історія дуже сподобалася Marvel – якийсь час вони активно випускали паперові версії коміксів. Як ми знаємо, ця компанія має величезну кількість успішних історій — вони вміють знаходити те, що сподобається як глядачам, так і справжнім фанатам супергероїв.

5. Фінальна сцена після титрів. Без цього трюку важко уявити сучасний голлівудський бойовик. У ній з’явиться новий персонаж, який може опинитись в епіцентрі подій наступного фільму. Відмінна добавка для тих, хто любить будувати різні теорії в очікуванні нової картини.