Комедийный боевик King’s Man: Начало 13 января добрался до украинских кинотеатров. Картина основана на комиксах, которые издавали Marvel и Image. Это приквел к серии фильмов, но мы рекомендуем посмотреть его не только фанатам франшизы, но и любителям острых боевиков, приправленных комедией.

Факты ICTV собрали 5 причин, почему стоит посмотреть фильм King’s Man: Начало.

1. Красивые пейзажи. Основную часть фильма сняли в Великобритании в 2019 году — местный антураж никого не оставит равнодушным. Также зрители смогут увидеть красоту Италии, а именно Турины и Венарии-Реале. Правда, они не совсем вписывались в сюжет фильма — их преобразовали в Югославию.

2. Хорошие отзывы от зрителей. Так, на популярном агрегаторе Rotten Tomatoes красуется оценка в 80/100, основанная на мнении более тысячи пользователей. Правда, критики отнеслись к фильму прохладно — 42 из 100 по мнению 158 критиков.

3. Крутой актерский состав. Для картины удалось собрать впечатляющую команду — Харрис Дикинсон (Малефисента: Владычица тьмы), Рэйф Файнс (Волан-де-Морт из Гарри Поттера), Джимон Хонсу (Меч короля Артура), Джемма Артертон (Принц Персии: Пески времени), Даниэль Брюль (Бесславные ублюдки, Первый мститель: Противостояние), Аарон Тейлор-Джонсон (Мстители: Эра Альтрона, Тенет), Стэнли Туччи (Первый мститель, Милые кости), Чарльз Дэнс (Игра престолов, Корона) и многие другие.

4. Сюжет фильма. Как мы уже упоминали, картина основана на оригинальных комиксах The Secret Service Марка Миллара и Дэйва Гиббонса. История очень понравилась Marvel — некоторое время они активно выпускали бумажные версии комиксов. Как мы знаем, у этой компании огромное количество успешных историй — они умеют находить то, что понравится как зрителям, так и настоящим фанатам супергероев.

5. Финальная сцена после титров. Без этого трюка сложно представить современный голливудский боевик. В ней появится новый персонаж, который может оказаться в эпицентре событий следующего фильма. Отличная добавка для тех, кто любит строить различные теории в ожидании новой картины.