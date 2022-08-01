Ведучий Нового каналу Олександр Педан розповів, куди вступатиме його донька і чому сьогодні важливо підтримувати українську освіту.

За словами шоумена, зробити правильний вибір у 17 років – непросто, а в умовах війни – це завдання із зірочкою. Однак Педан упевнений, що абітурієнти мають обрати свій шлях самостійно, а батьки – поставитися до нього з повагою.

– Мій біль, як батька, який має доньку-абітурієнтку, збігається з болем 90% українців, чиї діти також не знають, куди вступати. Важко поїхати кудись, важко отримати інформацію. А потім молодь вступає туди, де близько до будинку, де дешевше, де престижно, модно, де навчалася вся династія. Це неправильно. Майбутні студенти мають самостійно обирати свій шлях, – пояснює Педан.

17-річна донька Олександра, Валерія, з вибором університету вагається до цього дня. Єдине, в чому вона впевнена – хоче вчитися в Україні.

Зараз дивляться

– Ми сіли з Лєрою і поговорили. Це було її рішення. Я намагався не давити. Батьки не повинні тиснути на дітей. Але ми вирішили, що вона навчатиметься в Україні, – розповів ведучий.

Також він переконаний, що сьогодні необхідно підтримувати українські вищі навчальні заклади, оскільки працювати продовжують навіть евакуйовані університети з Маріуполя, Херсона, Харкова.

Разом із донькою Педан зняв проєкт про українські вищі навчальні заклади, який називається УніверСheck. Ідея прийшла ще до війни, зйомки також сталися задовго до повномасштабного вторгнення. Але сьогодні проєкт набув абсолютно нових смислів.

– Ми вирішили допомогти абітурієнтам зі знайомством із вишами та поїхали з Лєрою у подорож університетами України. Ми повністю відкриваємо “кухню” навчання – Лєра зі свого боку як абітурієнтка, я з боку батьків. На виході є дві точки зору, – каже телеведучий.

Завдяки проєкту Педан переконався, що українські виші гідні поборотися із закордонними, а в деяких випадках перевершують їх. Тому сьогодні важливо, щоб і молодь це усвідомлювала та робила свій вибір на користь вітчизняних ВНЗ.