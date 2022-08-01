Ведущий Нового канала Александр Педан рассказал, куда будет поступать его дочь и почему сегодня важно поддерживать украинское образование.

По словам шоумена, сделать правильный выбор в 17 лет — непросто, а в условиях войны — это задача со звездочкой. Однако Педан уверен, что абитуриенты должны выбрать свой путь самостоятельно, а родители отнестись к нему с уважением.

— Моя боль, как отца, у которого дочь абитуриентка, совпадает с болью 90% украинцев, чьи дети также не знают, куда поступать. Трудно уехать куда-то, трудно получить информацию. А потом молодежь поступает туда, где близко к дому, где дешевле, или где престижно, модно, где обучалась вся династия. Это неправильно. Будущие студенты должны самостоятельно выбирать свой путь, — объясняет Педан.

17-летняя дочь Александра, Валерия, с выбором университета колеблется по сей день. Единственное, в чем она уверена — хочет учиться в Украине.

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— Мы сели с Лерой и поговорили. Это было ее решение. Я старался не давить. Родители не должны давить на детей. Но мы решили, что она будет учиться в Украине, – рассказал ведущий.

Также он убежден, что сегодня необходимо поддерживать украинские ВУЗы, поскольку работать продолжают даже эвакуированные университеты из Мариуполя, Херсона, Харькова.

Вместе с дочерью Педан снял проект об украинских высших учебных заведениях, который называется УниверСheck. Идея пришла еще до войны, съемки также произошли задолго до полномасштабного вторжения. Но сегодня проект приобрел совершенно новые смыслы.

— Мы решили помочь абитуриентам со знакомством с вузами и уехали с Лерой в путешествие по университетам Украины. Мы открываем полностью “кухню” обучения – Лера со своей стороны как абитуриентка, я со стороны родителей. На выходе есть две точки зрения, — говорит телеведущий.

Благодаря проекту, Педан убедился, что украинские вузы достойны побороться с зарубежными, а в некоторых случаях превосходят их. Поэтому сегодня важно, чтобы и молодежь это осознавала и делала свой выбор в пользу отечественных ВУЗов.