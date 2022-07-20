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Персони

Ридала і каталася по підлозі: Шер розповіла про три викидні

20 Липня 2022, 09:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ридала і каталася по підлозі: Шер розповіла про три викидні
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Шер розповіла про три викидні. Їх вона пережила під час свого шлюбу із виконавцем Сонні Боно.

76-річна артистка зізналася, перший викидень був у 18 років. Про це вона написала в Twitter.

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– У молодості в мене було три викидні. Перший стався у 18 років. Я була сама в нашому будинку. Сонні прийшов додому, а я плакала і каталася по підлозі, – розповіла Шер.

Згадує, як на той момент кричала від болю і не могла зупинитися, після чого її доставили до операційної.

Шер закінчила свою розповідь, поставивши запитання, що трапилося б з нею, якби вона опинилася в такій ситуації сьогодні, оскільки в США продовжують забороняти аборти.

Зазначимо, зірці все ж таки вдалося приміряти на себе роль матері. Її первісток Чез Боно народився, коли їй було 22 роки. Згодом у Шер з’явився на світ син Елайджа Блу Оллман від другого шлюбу з музикантом Греггом Оллманам.

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