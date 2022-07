Американська співачка Шер розповіла про три викидні. Їх вона пережила під час свого шлюбу із виконавцем Сонні Боно.

76-річна артистка зізналася, перший викидень був у 18 років. Про це вона написала в Twitter.

When I was young I had 3 miscarriages.1st at 18.I was alone in our house.son came home & I was sobbing,& rocking on our floor.when I got 2 dr I was screaming in pain.couldn’t even stop in elevator.dr sent me straight 2 hospital,& in2 operating rm.WHAT WOULD HAPPEN 2 ME TODAY????

— Cher (@cher) July 19, 2022