Американська співачка Шер розповіла про три викидні. Їх вона пережила під час свого шлюбу із виконавцем Сонні Боно.

76-річна артистка зізналася, перший викидень був у 18 років. Про це вона написала в Twitter.

When I was young I had 3 miscarriages.1st at 18.I was alone in our house.son came home & I was sobbing,& rocking on our floor.when I got 2 dr I was screaming in pain.couldn’t even stop in elevator.dr sent me straight 2 hospital,& in2 operating rm.WHAT WOULD HAPPEN 2 ME TODAY???? — Cher (@cher) July 19, 2022

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– У молодості в мене було три викидні. Перший стався у 18 років. Я була сама в нашому будинку. Сонні прийшов додому, а я плакала і каталася по підлозі, – розповіла Шер.

Згадує, як на той момент кричала від болю і не могла зупинитися, після чого її доставили до операційної.

Шер закінчила свою розповідь, поставивши запитання, що трапилося б з нею, якби вона опинилася в такій ситуації сьогодні, оскільки в США продовжують забороняти аборти.

Зазначимо, зірці все ж таки вдалося приміряти на себе роль матері. Її первісток Чез Боно народився, коли їй було 22 роки. Згодом у Шер з’явився на світ син Елайджа Блу Оллман від другого шлюбу з музикантом Греггом Оллманам.