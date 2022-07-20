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Персони

Рыдала и каталась по полу: Шер рассказала о трех выкидышах

20 июля 2022, 09:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Рыдала и каталась по полу: Шер рассказала о трех выкидышах
Источник: Depositphotos

Американская певица Шер рассказала о трех выкидышах. Их она пережила во время своего брака с исполнителем Сонни Боно.

76-летняя артистка призналась, первый выкидыш был в 18 лет. Об этом она написала в Twitter.

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— В молодости у меня было три выкидыша. Первый случился в 18 лет. Я была одна в нашем доме. Сонни пришел домой, а я рыдала и каталась по полу, — рассказала Шер.

Вспоминает, как в тот момент кричала от боли и не могла остановиться, после чего ее доставили в операционную.

Шер закончила свой рассказ, задав вопрос, что случилось бы с ней, если бы она оказалась в такой ситуации сегодня, поскольку в США продолжают вводить запреты на аборты.

Отметим, звезде все же удалось примерить на себя роль матери. Ее первенец Чез Боно появился на свет, когда ей было 22 года. Позже у Шер родился сын Элайджа Блу Оллман от второго брака с музыкантом Греггом Оллманам.

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