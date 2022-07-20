Американская певица Шер рассказала о трех выкидышах. Их она пережила во время своего брака с исполнителем Сонни Боно.



76-летняя артистка призналась, первый выкидыш был в 18 лет. Об этом она написала в Twitter.

When I was young I had 3 miscarriages.1st at 18.I was alone in our house.son came home & I was sobbing,& rocking on our floor.when I got 2 dr I was screaming in pain.couldn’t even stop in elevator.dr sent me straight 2 hospital,& in2 operating rm.WHAT WOULD HAPPEN 2 ME TODAY???? — Cher (@cher) July 19, 2022 Сейчас смотрят

— В молодости у меня было три выкидыша. Первый случился в 18 лет. Я была одна в нашем доме. Сонни пришел домой, а я рыдала и каталась по полу, — рассказала Шер.



Вспоминает, как в тот момент кричала от боли и не могла остановиться, после чего ее доставили в операционную.

Шер закончила свой рассказ, задав вопрос, что случилось бы с ней, если бы она оказалась в такой ситуации сегодня, поскольку в США продолжают вводить запреты на аборты.

Отметим, звезде все же удалось примерить на себя роль матери. Ее первенец Чез Боно появился на свет, когда ей было 22 года. Позже у Шер родился сын Элайджа Блу Оллман от второго брака с музыкантом Греггом Оллманам.