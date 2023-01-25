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Спасал своего племянника: стали известны подробности инцидента с Джереми Реннером

25 января 2023, 16:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джереми Реннер
Источник: Depositphotos

Звезда Мстителей Джереми Реннер пытался спасти своего племянника во время инцидента со снегоуборочной машиной. Об этом стало известно после отчета офиса шерифа Невады, где случился наезд транспорта на актера.

Так, Реннер вытащил грузовик своего племянника из снега с помощью огромного ратрака Pistenbully, но не поставил спецтранспорт на стояночный тормоз во избежания движения. Джереми вышел из снегоуборочной машины, и она начала котиться.

— Несмотря на то, что у Pistenbully были некоторые механические проблемы, аварийный тормоз помог бы остановить ратрак. Когда Реннер попытался остановить или оттолкнуть транспорт, чтобы избежать травм своего племянника, гусеница затянула его под корпус машины, — идется в документе.

Впрочем, в отчете не исключается, что механические проблемы могли быть причиной аварии. После того, как ратрак наехал на Джереми, его племянник помог ему и подождал до прибытия скорой. Актера доставили по воздуху в больницу, где он перенес несколько операций.

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Спустя 2 недели в больнице он вернулся домой, где и рассказал, что сломал более 30 костей.

— Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся, станут крепче, точно так же, как углубятся любовь и связь с семьей и друзьями, — заявил артист в Instagram.

Похоже, худшие ожидания не оправдались. Ранее инсайдер заявил, что Реннеру могли ампутировать поврежденную ногу, поскольку травма была серьезной.

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Источник
PageSix
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ДТП снігопади
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