Австралійська акторка Ребел Вілсон продемонструвала свою фігуру в купальнику після схуднення на 30 кілограмів.
На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому дефілює пляжем. Ребел позує у яскравому помаранчевому купальнику та окулярах.
У ролику можна побачити, що акторка задоволена своїм зовнішнім виглядом, оскільки вона йде гордо і нічого не соромиться. Дефіле супроводжується піснею Donna Summer – She works hard for the money.
Свою публікацію Ребел вирішила підписати лаконічно, залишивши смайлики у вигляді помаранчевих сердечок. А от шанувальники були більш багатослівні, вони закидали зірку компліментами у коментарях.
Дехто зазначив, що у ролику Ребел нагадує їм героїню, яку зіграла американська модель Памела Андерсон у серіалі Рятувальники Малібу.
- Маєш класний вигляд!
- Ти дуже-дуже гарна!
- Мені подобається, що ти любиш себе.
- Неймовірна! І купальник теж нереальний
- Вітаю, у тебе все вийшло!
- У тебе шикарна фігура, – пишуть підписники.
Нагадаємо, що на початку 2020 року Ребел Вілсон заявила, що хоче схуднути на 75 кілограмів.
Вона почала працювати над собою і займатися спортом. Завдяки зміні способу життя акторці вдалося поліпшити стан свого здоров’я та пострункішати.
Нагадаємо, що Ребел Вілсон стала популярною завдяки комедійним ролям. Вона зіграла у таких стрічках: Ідеальний голос, Холостячки, Відчайдушні шахрайки.