Австралійська акторка Ребел Вілсон продемонструвала свою фігуру в купальнику після схуднення на 30 кілограмів.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому дефілює пляжем. Ребел позує у яскравому помаранчевому купальнику та окулярах.

У ролику можна побачити, що акторка задоволена своїм зовнішнім виглядом, оскільки вона йде гордо і нічого не соромиться. Дефіле супроводжується піснею Donna Summer – She works hard for the money.

Свою публікацію Ребел вирішила підписати лаконічно, залишивши смайлики у вигляді помаранчевих сердечок. А от шанувальники були більш багатослівні, вони закидали зірку компліментами у коментарях.

Дехто зазначив, що у ролику Ребел нагадує їм героїню, яку зіграла американська модель Памела Андерсон у серіалі Рятувальники Малібу.

Маєш класний вигляд!

Ти дуже-дуже гарна!

Мені подобається, що ти любиш себе.

Неймовірна! І купальник теж нереальний

Вітаю, у тебе все вийшло!

У тебе шикарна фігура, – пишуть підписники.

Нагадаємо, що на початку 2020 року Ребел Вілсон заявила, що хоче схуднути на 75 кілограмів.

Вона почала працювати над собою і займатися спортом. Завдяки зміні способу життя акторці вдалося поліпшити стан свого здоров’я та пострункішати.

Нагадаємо, що Ребел Вілсон стала популярною завдяки комедійним ролям. Вона зіграла у таких стрічках: Ідеальний голос, Холостячки, Відчайдушні шахрайки.