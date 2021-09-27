Австралійська акторка Ребел Вілсон показала фігуру у купальнику після схуднення.

На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила світлину, на якій позує під час відпочинку на тлі Тихого океану.

Ребел у червоному купальнику продемонструвала результат свого схуднення та змотивувала підписників діяти та покращувати своє життя.

– Ніколи не пізно покращити себе – покращити своє здоров’я, своє серце, своє щастя, свою гармонію. Для всіх, хто просто хоче цього тижня стати трохи кращим: дійте! Кожен крок має значення. Кожне зусилля того варте. Ви того варті, – написала Ребел Вілсон.

Прихильники Ребел оцінили нове фото зірки і закидали її компліментами у коментарях.

Ти – мій герой!

Ти неперевершена, Ребел! Моє натхнення.

Ти нереально сильно надихаєш! Красива, як зовні, так і всередині!

Вау! Чудова!

Ти маєш неперевершений вигляд, молодець!

Неймовірне фото! Подобаються ці кольори!

Дякую за цей пост. Це те, що мені необхідно було почути, – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що на початку 2020 року Ребел Вілсон заявила, що хоче схуднути на 75 кілограмів. Акторка скористалася методом Майра, який має на увазі усвідомлене споживання їжі протягом дня.

Завдяки зміні способу життя акторці вдалося поліпшити стан свого здоров’я та пострункішати.

Наразі вона пишається своїми досягненнями і регулярно показує шанувальникам результати у соціальних мережах.

Ребел Вілсон стала популярною завдяки комедійним ролям. Вона зіграла у таких стрічках: Ідеальний голос, Холостячки, Відчайдушні шахрайки.