Австралийская актриса Ребел Уилсон продемонстрировала свою фигуру в купальнике после похудения на 30 килограммов.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала видео, где дефилирует по пляжу. Ребел позирует в ярком оранжевом купальнике и очках.

В ролике можно увидеть, что актриса довольна своим внешним видом, поскольку она идет гордо и ничего не стесняется. Дефиле сопровождается песней Donna Summer — She works hard for the money.

Свою публикацию Ребел решила подписать лаконично, оставив смайлики в виде оранжевых сердечек. А вот поклонники были более многословны, они забрасывали звезду комплиментами в комментариях.

Некоторые отметили, что в ролике Ребел напоминает им героиню, которую сыграла американская модель Памела Андерсон в сериале Спасатели Малибу.

Классно выглядишь!

Ты очень красивая!

Мне нравится, что ты любишь себя.

Невероятная! И купальник тоже нереальный.

Поздравляю, у тебя все получилось!

У тебя шикарная фигура, – пишут подписчики.

Напомним, что в начале 2020 года Ребел Уилсон заявила, что хочет похудеть на 75 килограммов.

Она начала работать над собой и заниматься спортом. Благодаря изменению образа жизни актрисе удалось улучшить состояние своего здоровья и постройнеть.

Напомним, что Ребел Уилсон стала популярной благодаря комедийным ролям. Она сыграла в таких лентах: Идеальный голос, Холостячки, Отчаянные мошенницы.