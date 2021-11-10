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Спасательница Малибу: похудевшая Ребел Уилсон прошлась по пляжу в купальнике

10 ноября 2021, 16:05 Валентина Чорна
Ребел Вілсон

Австралийская актриса Ребел Уилсон продемонстрировала свою фигуру в купальнике после похудения на 30 килограммов.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала видео, где дефилирует по пляжу. Ребел позирует в ярком оранжевом купальнике и очках.

В ролике можно увидеть, что актриса довольна своим внешним видом, поскольку она идет гордо и ничего не стесняется. Дефиле сопровождается песней Donna Summer — She works hard for the money.

Свою публикацию Ребел решила подписать лаконично, оставив смайлики в виде оранжевых сердечек. А вот поклонники были более многословны, они забрасывали звезду комплиментами в комментариях.

Некоторые отметили, что в ролике Ребел напоминает им героиню, которую сыграла американская модель Памела Андерсон в сериале Спасатели Малибу.

  • Классно выглядишь!
  • Ты очень красивая!
  • Мне нравится, что ты любишь себя.
  • Невероятная! И купальник тоже нереальный.
  • Поздравляю, у тебя все получилось!
  • У тебя шикарная фигура, – пишут подписчики.

Напомним, что в начале 2020 года Ребел Уилсон заявила, что хочет похудеть на 75 килограммов.

Она начала работать над собой и заниматься спортом. Благодаря изменению образа жизни актрисе удалось улучшить состояние своего здоровья и постройнеть.

Напомним, что Ребел Уилсон стала популярной благодаря комедийным ролям. Она сыграла в таких лентах: Идеальный голос, Холостячки, Отчаянные мошенницы.

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актриса , Похудение
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