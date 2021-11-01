Рвет и мечет: Бред Питт зол на Анджелину Джоли из-за ее выходов в свет с детьми

Голливудский актер Бред Питт злится из-за того, что его экс-супруга Анджелина Джоли водит на красные дорожки их общих детей.

Об этом пишет New York Post со ссылкой на свои источники.

Актриса Анджелина Джоли активно выходит в люди в рамках промо фильма Вечные. В мировое турне актриса отправилась вместе со своими детьми, которые сопровождают ее на всех премьерах.

Больше всего внимания досталось Шайло, которая ранее говорила, что хочется сменить пол. Теперь девочка активно появляется на мероприятиях в платьях и с макияжем.

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Также мировые СМИ пестрели новостями о том, что дочки Джоли появляются на людях в ее старых платьях.

Также в этом году семья появилась на страницах британского Vogue.

Большинство детей Джоли и Питта все еще несовершеннолетние: Паксу — 17 лет, Захаре — 16 лет, Шайло — 15 лет, близнецам Вивьен и Нокс — 13 лет. 20-летний сын Мэддокс учится в университете в Южной Корее.

— Анджелина использует детей. Трудно понять, почему в их интересах — выставление напоказ. Брэд никогда не выводит детей публично — и он редко о них говорит, — отметил источник.

Но источник, знающий Джоли, сказал: Дети, что неудивительно, очень независимы. Они не делают того, чего не хотят.

Развод Джоли и Питта

Еще в 2016 году Анджела Джоли и Бред Питт решили развестись. С того времени они находятся в напряженных отношениях.

Более того, Джоли даже обвиняла экс-мужа в домашнем насилии, но пока официального решения суда по этому поводу не последовало. Актриса против того, чтобы дети общались с Питтом. Однако он не отступает и продолжает бороться за опеку над детьми.